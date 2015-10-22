На Донбас прибули 100 автомобілів гумконвою з Росії
Сто автомобілів гумконвою з Росії прибули у четвер на Донбас. Про це повідомило МНС Російської Федерації.
На складах в Донецькій і Луганській областях починається розвантаження 1 000 тон вантажу. Це продовольство і медикаменти, їх розподілять між населенням Донбасу, запевняють у прес-службі МНС РФ.
Всі машини гуманітарної колони оглянули на пунктах пропуску "на відповідність вантажу".
У яких саме пунктах пропуску - не пояснюється.
При розвантаженні присутні "представники органів місцевого самоврядування", а також Центру управління відновленням.
Українська влада неодноразово попереджала, що з появою на Донбас гумконвою з Росії на Донбасі щоразу загострюється ситуація. Київ заявляє, що колони проходять український кордон з порушенням законодавства.