На Донбас прибули 100 автомобілів гумконвою з Росії

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Сто автомобілів гумконвою з Росії прибули у четвер на Донбас. Про це повідомило МНС Російської Федерації.

На складах в Донецькій і Луганській областях починається розвантаження 1 000 тон вантажу. Це продовольство і медикаменти, їх розподілять між населенням Донбасу, запевняють у прес-службі МНС РФ.

Всі машини гуманітарної колони оглянули на пунктах пропуску "на відповідність вантажу".

У яких саме пунктах пропуску - не пояснюється.

При розвантаженні присутні "представники органів місцевого самоврядування", а також Центру управління відновленням.

Українська влада неодноразово попереджала, що з появою на Донбас гумконвою з Росії на Донбасі щоразу загострюється ситуація. Київ заявляє, що колони проходять український кордон з порушенням законодавства.