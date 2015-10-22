Напад з мечем у шведській школі: один загиблий, троє постраждалих
- 22 жовтня 2015
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Троє людей отримали поранення і одна людина загинула в результаті нападу невідомого з мечем в школі шведського міста Тролльхеттан на заході країни, повідомляє місцева поліція.
Повідомляється, що нападник був у масці. За даними поліції, в результаті атаки постраждав один дорослий і четверо школярів.
За інформацією шведських ЗМІ, нападника застрелев поліцейський.
Очевидці розповідають, що вранці в четвер діти в паніці вибігали зі школи.