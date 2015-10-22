Напад з мечем у шведській школі: один загиблий, троє постраждалих

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Троє людей отримали поранення і одна людина загинула в результаті нападу невідомого з мечем в школі шведського міста Тролльхеттан на заході країни, повідомляє місцева поліція.

Повідомляється, що нападник був у масці. За даними поліції, в результаті атаки постраждав один дорослий і четверо школярів.

За інформацією шведських ЗМІ, нападника застрелев поліцейський.

Очевидці розповідають, що вранці в четвер діти в паніці вибігали зі школи.