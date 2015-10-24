Лисенко: на Донеччині було дві провокації проти сил АТО

За минулу добу на сході України були зафіксовані дві збройні провокації, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Обстріли відбулися в Шорокиному Донецького області, де вівся "неприцільний вогонь по позиції сил АТО зі стрілецької зброї і гранатометів", зазначив пан Лисенко.

Втім, загалом ситуація на Донбасі лишається стабільною.

Жоден з українських військових не загинув і поранений не був, додав він.