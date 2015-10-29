Над Верховною Радою встановили тризуб

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На шпилі купола будівлі Верховної Ради встановили тризуб, замість зірки, яку зрізали на початку минулого року.

"Разом з внутрішньою реформою парламенту, яка має зробити його максимально ефективним та наближеним до європейських зразків, змінюємо і символи тоталітарного минулого", - написав спікер Верховної Ради Володимир Гройсман у Facebook.

"Повернення назад до диктатури вже не буде", - додав він.

Зірку з шпиля, встановлену за часів СРСР, демонтували у лютому 2014 року