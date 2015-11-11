Харків: слухання про декомунізацію перенесли через блокування

Громадські слухання щодо декомунізації топонімічних назв у Харкові перенесли на четвер.

Це сталося через блокування президії, повідомила агенція УНІАН.

"Моя пропозиція наступна: зробити перерву до завтра і 12 листопада у той самий час (18:30. - Ред.) продуктивно провести наші слухання", - звернувся до присутніх перший заступник мера Ігор Терехов.

Через 20 хвилин після початку слухань кілька десятків молодих людей зайшли на сцену з національними прапорами і почали скандувати "Ганьба!".

За словами екс-депутата міськради Дмитра Мариніна, на слухання за вказівкою мерії привели майже виключно працівників комунальних підприємств та шкільних вчителів.

"Ми вимагаємо припинити ці слухання і скликати нові, однак за законом", - сказав він.

Докладніше про процес декомуніазції в Україні - у матеріалі "Як "комуністичні" міста і вулиці втрачають свої назви".