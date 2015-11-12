Харків: слухання щодо декомунізації знову перенесли через сутички

Під час громадських слухань щодо декомунізації топонімічних об'єктів у Харкові почалися сутички.

Через це головуючий на слуханнях перший заступник харківського мера Ігор Терехов оголосив про їх закінчення, передає УНІАН.

На початку засідання пан Терехов надав слово заступнику голови міської комісії із топоніміки Олексію Хорошковатому. Він почав оголошувати російською мовою запропоновані варіанти перейменування об'єктів. Зокрема Жовтневий район Харкова запропонували перейменувати на Жовтневий район, але на честь дня визволення України від нацистських загарбників. Фрунзенський район також пропонують залишити під такою ж назвою, однак на честь Героя Радянського Союзу з Харкова Тимура Фрунзе. Дзержинський район - на Дзержинський район, також на честь визначного харків'янина.

Представники громадськості у залі почали освистувати чиновника та вимагати, аби він виступав українською мовою, але він заявив: "Російська мова теж абсолютно зрозуміла для харків'ян".

Пізніше на сцену вирвалися кілька молодих людей, які розпочали сутичку із активістами самооборони.

Члени президії та більшість учасників заходу залишили приміщення. Харківський журналіст Слава Мавричев написав у Facebook, що кілька сотень активістів проводять альтернативні слухання, хоча у залі вимкнули світло.

Провести слухання напередодні також не вдалося.