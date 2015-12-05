На Софійській площі у Києві почали встановлювати ялинку
- 5 грудня 2015
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На Софійській площі у центрі Києва почали встановлення новорічної ялинки.
Білу ялицю заввишки у 25 метрі та в діаметрі у 10 метрів привезли до столиці із Івано-Франківщини.
Ялинка стане частиною святкової платформи на Софійські площі, що відкриється 19 грудня - до Дня святого Миколая.
Як повідомляють Українські новини, на Софійській та Михайлівській площах також організують резиденцію святого Миколая і новорічний ярмарок, оглядове колесо і каток.