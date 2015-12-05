На Софійській площі у Києві почали встановлювати ялинку

Копирайт изображения UNIAN Image caption Святкову платформу на Софійській площі офіційно відкриють 19 грудня

На Софійській площі у центрі Києва почали встановлення новорічної ялинки.

Білу ялицю заввишки у 25 метрі та в діаметрі у 10 метрів привезли до столиці із Івано-Франківщини.

Ялинка стане частиною святкової платформи на Софійські площі, що відкриється 19 грудня - до Дня святого Миколая.

Як повідомляють Українські новини, на Софійській та Михайлівській площах також організують резиденцію святого Миколая і новорічний ярмарок, оглядове колесо і каток.