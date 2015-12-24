Нова поліція з'явиться на Донбасі у квітні

Нові поліціянти вийдуть патрулювати Краматорськ і Слов'янськ у квітні 2016 року, кажуть у донецьому обласному осередку Національної поліції.

"Для служби в поліції в Слов'янську і Краматорську пройдено тести і фізпідготовка, за результатами яких були відібрані 365 людей. 28 грудня вони будуть направлені до Харкова на навчання. Курс займе 3-4 місяці. І вони вийдуть на патрулювання вже в квітні", - розповів заступник начальника обласної поліції Сергій Матвейчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відібрані кандидати мають вік 21-35 років. Близько третини з тих, хто подавав документи - жінки.

Очікується, що в Маріуполі нова поліція вийде на вулиці в травні 2016.