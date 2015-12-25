Лідера партії УКРОП Геннадія Корбана правоохоронці перевезли до київського центру судмедекспертизи.

"Геннадія Корбана знову перевозять - з госпіталю СБУ до Київського міського бюро судово-медичної експертизи на вулиці Докучаївській, 4", - написала у Facebook керівник прес-служби УКРОПу Євгенія Кравчук.

Раніше вона повідомляла про те, що силовики доправили пана Корбана в госпіталь СБУ "для примусового проходження медичного обстеження".

Напередодні пізно ввечері в УКРОПі заявили, що лідера партії Геннадія Корбана правоохоронці вивезли у невідомому напрямку, а у нього вдома в Дніпропетровську представники прокуратури провели обшук.