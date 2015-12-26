Через лісові пожежі в Австралії знищено понад 100 будинків

Копирайт изображения AFP

Понад сто будинків знищено через лісові пожежі, що вирують у штаті Вікторія на півдні Австралії. Сотні пожежників намагаються побороти стихійне лихо, що триває вже тиждень.

Найбільш постраждали популярні на час Різдвяних свят міста Вай Рівер та Сепарейшн Крік.

Місцеві жителі і туристи - близько 1600 осіб - були змушені виїхати з району пожеж, а святкування Різдва було скасовано, коли масштаб пожежі став зрозумілим.

Пожежі почалися минулими вихідними, а сильний вітер та спека сприяли їх поширенню.

Дощі останніх днів сприяли тому, що пожежі поширюються повільніше, проте загасити їх зовсім поки що не вдалося.