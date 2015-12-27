Захист Корбана наполягає на відводі судді
Адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук оголосила про клопотання щодо відводу судді.
Слідчим суддею у справі Геннадія Корбана є Микола Чаус.
Оголошення клопотання було перерване приїздом до суду поліції, яку викликав один з присутніх там депутатів Віталій Купрій. Депутат Купрій наполягає на тому, що суддя порушує закон.
Пізніше суддя оголосив перерву в засіданні через погане самопочуття Оксани Томчук.
Раніше суддя Дніпровського районного суду Києва дозволив затримати та примусово доставити лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана на засідання суду.
Суд другий день розглядає клопотання прокуратури про те, щоб змінити політику запобіжний захід на арешт. Домашній арешт Геннадія Корбана закінчується 31 грудня.