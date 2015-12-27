Захист Корбана наполягає на відводі судді

27 грудня 2015

Автор фото, unian

Адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук оголосила про клопотання щодо відводу судді.

Слідчим суддею у справі Геннадія Корбана є Микола Чаус.

Оголошення клопотання було перерване приїздом до суду поліції, яку викликав один з присутніх там депутатів Віталій Купрій. Депутат Купрій наполягає на тому, що суддя порушує закон.

Пізніше суддя оголосив перерву в засіданні через погане самопочуття Оксани Томчук.

Раніше суддя Дніпровського районного суду Києва дозволив затримати та примусово доставити лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана на засідання суду.