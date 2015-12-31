Житомирська поліція "моніторить" ситуацію на кондфабриці
Поліція Житомира залучила додаткові сили для того, щоб не допустити силового протистояння біля місцевої кондитерської фабрики, повідомляє прес-служба відомства.
Правоохоронці наголошують, що "не втручаються у цивільно-правові відносини, спір у яких триває з 2010 року".
Напередодні сайт фабрики "Житомирські ласощі" повідомив про те, що підприємство збираються штурмувати щонайменше "200 озброєних спортсменів".
У поліції кажуть, що "у ході превентивних заходів" увечері в середу на кілька годин обмежували рух автотранспорту біля фабрики.
Корпоративний конфлікт навколо житомирської кондфабрики триває вже кілька років.