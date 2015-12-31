Житомирська поліція "моніторить" ситуацію на кондфабриці

Копирайт изображения sladosti.com.ua Image caption Житомирську кондфабрику заснували у 1944 році, на підприємстві кажуть, що воно входить до п'ятірки лідерів кондитерського ринку України

Поліція Житомира залучила додаткові сили для того, щоб не допустити силового протистояння біля місцевої кондитерської фабрики, повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці наголошують, що "не втручаються у цивільно-правові відносини, спір у яких триває з 2010 року".

Напередодні сайт фабрики "Житомирські ласощі" повідомив про те, що підприємство збираються штурмувати щонайменше "200 озброєних спортсменів".

У поліції кажуть, що "у ході превентивних заходів" увечері в середу на кілька годин обмежували рух автотранспорту біля фабрики.

Корпоративний конфлікт навколо житомирської кондфабрики триває вже кілька років.