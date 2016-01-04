У Росії помер керівник ГРУ

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Президент Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку зі смертю Ігоря Сергуна, начальника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил, повідомляє прес-служба Кремля.

Ігорю Сергуну було 58 років. Причини смерті не вказуються.

Шефом військової розвідки він став у 2011 році. Торік Володимир Путін підвищив його до генерал-полковника, повідомляє "Эхо Москвы".

Ігор Сергун фігурував у переліку осіб, на яких США наклали санкції у зв'язку з анексією Криму.

У покійного залишилася вдова і дві дочки.

27 грудня помер заступник начштабу повітряно-десантних військ РФ Олександр Шушукін.