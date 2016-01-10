Археологи відправляться на розкопки "Міста мавпячого бога"

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Президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес розповів про плани вчених дослідити загублений в джунглях район, де, як вважається, є руїни легендарного "Міста мавпячого бога".

Це давнє поселення, відоме також як "Біле місто", славилося своїми багатством. Скарби "Міста мавпячого бога" намагалися знайти свого часу ще іспанські колонізатори.

У 2012 році американські дослідники представили зняті з повітря документальні кадри одного з куточків біосферного заповідника Ріо-Платан в Гондурасі.

На них видно руїни, які, за словами археологів, могли залишитися саме на місці легендарного міста-держави.

У 2015 році журнал National Geographic повідомив, що в глибині заповідника вчені виявили десятки артефактів, що представляють собою вирізані з каменя фігури і барельєфи, могильні кургани та піраміди.

Нова археологічна експедиція розпочне свою роботу на місці виявлених у джунглях розвалин в найближчі кілька днів.