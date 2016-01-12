Дім засновника Playboy виставили на продаж

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Компанія-власник еротичного журналу Playboy виставила на продаж будинок свого засновника Г'ю Гефнера.

За маєток на заході Лос-Анджелеса просять 200 млн доларів. При цьому покупець зобов'язаний дозволити 89-річному Гефнеру жити там і далі. Термін дії дозволу - 45 років.

У компанії пояснили, що дім уже став для Гефнера не лише постійною резиденцією і робочим місцем, а й джерелом натхнення. Тому засновника Playboy вирішили не розлучати з будинком.

Маєток налічує 29 кімнат. Крім того, він має винний погріб і повноцінний домашній кінотеатр. Площа присадибної ділянки становить близько двох гектарів, там є басейн і міні-зоопарк.

Водночас фахівці у сфері нерухомості вважають ціну на будинок завищеною. Вони відзначають, що в дім треба вкласти додаткові кошти, щоб вивести на рівень сучасної елітної нерухомості в Беверлі-Гіллз.