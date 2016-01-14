Помер актор Алан Рікман, який зіграв Северуса Снейпа

У четвер помер британський актор Алан Рікман, який зіграв Северуса Снейпа у циклі про "Гаррі Поттера", а також відомий своїми ролями у фільмах "Міцний горішок", "Догма", "Робін Гуд: принц злодіїв" та багатьох інших стрічках.

Його сім'я повідомляє, що 69-річний актор страждав від раку.

За роль шерифа Нотінгемського у картині "Робін Гуд: принц злодіїв" у 1991 році Алан Рікман отримав премію Британської кіноакадемії (Bafta).

"Актор та режисер Алан Рікман помер від раку у віці 69 р. у колі сім'ї та друзів", - йдеться у повідомленні родини.