Ді Капріо хоче зіграти Путіна

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Американський актор Леонардо Ді Капріо заявив, що хотів би зіграти президента Росії Володимира Путіна.

В інтерв'ю німецькій газеті Welt актор сказав, що йому було б "дуже, дуже, дуже цікаво зіграти Путіна".

Пан Ді Капріо зазначив, що особисто знайомий з російським президентом.

За словами актора, він познайомився з Володимиром Путіном на форумі, присвяченому порятунку тигрів у Сибіру, який відбувався у Санкт-Петербурзі у 2010 році. Леонардо Ді Капріо брав там участь як представник власного фонду, що підтримує збереження диких хижаків.

Актор додав, що його в принципі заворожує історія Росії, і він із задоволенням зіграв би й інших російських діячів різного часу, у тому числі Володимира Леніна та Григорія Распутіна.

За свою кар'єру Леонардо Ді Капріо зіграв приблизних 30 різних ролей у кіно й на телебаченні. П'ять разів його номінували на премію "Оскар", втім він жодного разу її не отримав.

Зараз актора знову висунули на відзнаку за роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса" (The Revenant).