В аерпорту "Київ" літак виїхав за межі смуги

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У міжнародному аеропорту "Київ" ("Жуляни") літак компанії МАУ, що здійснював рейс "Львів-Київ", виїхав за межі злітно-посадкової смуги, повідомляє прес-служба летовища у Facebook.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, але аеропорт вирішили закрити до 12:30.

"Для оцінки того, що сталося, на місці події працює комісія Державіаслужби. За оцінками диспетчерів аеропорту, у літака була висока швидкість посадки і переліт точки торкання смуги", - йдеться у повідомленні.

Остаточні висновки комісія зробить пізніше.

Адміністрація аеропорту наполягає, що смуга була розчищена й готова до прийому літака - незадовго до інциденту на неї сів інший літак.

Літак МАУ використовував аеродром аеропорту "Київ" як запасний, через закриття злітно-посадкової смуги аеропорту "Бориспіль", пояснюють в авіакомпанії.

Там підтверджують, що ніхто зі 134 пасажирів та п'яти членів екіпажу не постраждав. Повітряне судно "Боїнг 737-300" пошкоджень також не отримало.