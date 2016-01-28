ГПУ про рішення суду ЄС: щодо 17 екс-посадовців діють санкції

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Санкції ЄС проти 17 українських екс-посадовців діють і не скасовані, сказав представник слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк на брифінгу.

"На теперішній час застосовані санкції стосовно 17 екс-високопосадовців діють і не скасовані", - сказав пан Горбатюк, коментуючи рішення суду ЄС.

Серед них - екс-президент Віктор Янукович та його син, екс-прем'єр Микола Азаров, екс-міністри Віталій Захарченко, Олена Лукаш, Раїса Богатирьова, Дмитро Табачник, Сергія Арбузова, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син, Андрій та Сергій Клюєви.

У березні минулого року санкції не продовжили щодо Андрія Портнова, Олександра Якименка, Олексія Азарова, Ігоря Калініна. У червні того місяця зняли санкції із молодшого сина Януковича через повідомлення про його загибель, сказав представник ГПУ.

Представник ГПУ пояснив, що щодо них діють рішення ЄС від 2015 року.

Він також відзначив, що українська сторона зацікавлена в тому, щоб ці санкції продовжили.

Заступника генпрокурора Віталія Каська, за словами представника прокуратури, найближчим часом відправлять у відрядження до Брюсселя, щоб підтримати українську позицію та надати необхідні документи.

Суд ЄС скасував замороження активів екс-прем'єра Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова, екс-міністрів Сергія Арбузова та Едуарда Ставицького, а також брата екс-голови адміністрації президента Сергія Клюєва, які ЄС впровадив від березня 2014 до березня 2015.