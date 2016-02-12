Розслідування ВВС: у Facebook є групи педофілів

Педофіли використовують закриті групи в соціальній мережі Facebook для публікації та обміну непристойними фотографіями дітей, з'ясувалося в ході розслідування, яке провела ВВС.

Налаштування цієї соціальної мережі дозволяють зробити такі групи невидимими для більшості користувачів - їхній вміст можуть бачити тільки члени груп.

Уповноважена у справах дітей в Англії Енн Лонгфілд сказала, що Facebook не досить добре здійснює моніторинг того, що відбувається в групах і не докладає необхідних зусиль для захисту дітей.

Керівник підрозділу Facebook з суспільних питань повідомив в інтерв'ю ВВС, що він зробить все необхідне для видалення "контенту, якого там неповинно бути".

Під час розслідування ВВС вдалося виявити кілька таємних груп, які створені для чоловіків із сексуальним інтересом до дітей. Адміністратором однієї з таких груп була людина, засуджена за звинуваченням у педофілії.

У них розміщені порнографічні та еротичні знімки, на багатьох з яких, як стверджується, зображені неповнолітні. Учасники груп залишають під ними коментарі з сексуальним підтекстом.

ВВС передала частину виявлених матеріалів в поліцію для проведення розслідування.