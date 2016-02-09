Бактерії фокусують світло подібно до людського ока - вчені

Науковцям-біологам вдалося зрозуміти, як найдрібніші бактерії можуть сприймати світло і рухатися в його напрямку. Попри мікроскопічний розмір (0,003 мм), бактерія використовує фізичні принципи, які існують в об'єктиві камери і в оці людини.

Дослідники дійшли висновку, що весь організм бактерій функціонує як око.

Вони помітили, що сферична поверхня одноклітинних бактерій, що живуть в мулі, переломлює промені сонця і потім вони фокусуються на іншому боці клітини.

Рухаючись у напрямку, протилежному яскравій точці, мікроб таким чином переміщується у напрямку світла.