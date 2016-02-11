Із творцями Зоряних війн судяться через травми Форда

На компанію, що брала участь у створенні сьомої частини кіносаги "Зоряні війни", подали до суду через інцидент із переломом ноги Харрісона Форда під час зйомок.

У червні 2014 року 71-річний актор зламав щиколотку на знімальному майданчику студії Pinewood у Лондоні після того, як на нього впали двері.

Пана Форда вертольотом доправили до лікарні імені Джона Редкліффа в Оксфорді.

Інспекція з охорони здоров'я та промислової безпеки звернулася до суду із чотирма звинуваченнями проти компанії Foodles Production (UK) Ltd., яка входить у компанію Disney.

В інспекції провели власне розслідування і дійшли висновку, що є достатньо підстав для звинувачення компанії у порушенні правил охорони здоров'я та праці.

Сьомий епізод "Зоряних воєн" - "Пробудження сили" - вийшов у прокат 16 грудня.