В Індії протестували проти Дня святого Валентина

Індійські традиціоналісти провели акцію протесту проти святкування Дня Святого Валентина.

Форма протесту була незвичайною: його організатори змусили цілуватися собак.

Таким чином консервативно налаштовані індійці відреагували на організований e місті Ченнаї на східному узбережжі країни свято, в якому молоді пари танцювали і цілувалися на березі океану на підтримку романтичного дня усіх закоханих і проти дій активістів "поліції моралі".

У відповідь група активістів-індусів зібрала в іншій частині міста велику зграю собак і змусила їх стоять носами один до одного, симулюючи поцілунки.

Повідомляють, що подібні акції провели і в інших містах того індійського штату.