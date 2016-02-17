ЄС розкритикував "безвізові поправки" щодо електронних декларацій

Посол ЄС в Україні Ян Томбінський розкритикував ухвалені у вівторок поправки до закону про запобігання корупції щодо електронного декларування витрат, йдеться у заяві посольства.

"Ухвалений проект розчаровує та не відповідає антикорупційним зобов’язанням, які взяло керівництво країни", - заявив пан Томбінський.

У заяві посла йдеться, що необхідно вжити негайних заходів, щоб запровадити ефективну систему перевірки декларацій активів, щоб Агенція із запобігання корупції була спроможною запобігати та викривати корупцію.

Раніше Верховна Рада у законі про бюджет на 2016 рік відклала початок електронного декларування на 2017 рік, що, як заявили в ЄС, може зашкодити Україні отримати цього року безвізовий режим з ЄС.

У вівторок парламент змінив цю норму, проте вніс до законодавства низку інших поправок, які, на думку експертів, ще більше послабили антикорупційне законодавство.

19 лютого, за умови виконання Україною своїх зобов'язань, Єврокомісія може направити до Європарламенту ініціативу щодо скасування віз для українців.