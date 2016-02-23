У 2015 інвестиції в Україну збільшили Нідерланди і Росія - Держстат

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За даними Державної служби статистики, попри загальне скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну, Нідерландам і Росії вдалося наростити свою присутність в українській економіці.

Якщо на кінець 2014 року усі ПІІ становили 45,916 млрд дол., то на кінець 2015 вони скоротилися до 43,371 млрд дол.

При цьому Нідерланди вийшли на друге місце за обсягами ПІІ до України, збільшивши свою частку із 11,1% до 12,9%. Зросли і абсолютні обсяги нідерландських інвестицій - із 5,111 млрд дол. до 5,61 млрд дол.

Частка Росії у ПІІ до України зросла з 5,9% на кінець 2014 року до 7,8% на кінець 2015 року, або з 2,724 млрд дол. до 3,392 млрд дол.

Головним інвестором в Україну залишається офшорний Кіпр, на який минулого року припало 27,1% ПІІ.