Болівія: Моралес програв референдум щодо четвертого строку

51,5% болівійців, які взяли участь у референдумі, проголосували проти змін до конституції, які би дозволили чинному президенту Ево Моралесу балотуватись на пост президента вчетверте.

Президент заявив, що прийме результати референдуму.

Ево Моралеса обрали президентом у 2006. Третій строк його президентства закінчується у 2020 році.

Опозиція заявляє, що правління Ево Моралеса в Болівії протягом 19 років поспіль може негативно позначиться на демократії в країні.