Держбудінспекція: роботи у київському будинку йшли без дозволу

Державна архітектурно-будівельна інспекція станом на 25 лютого не видавала дозволу чи інших документів, за якими можна було би вести будівельні роботи у київському будинку, де в четвер обвалилися перекриття.

Будинок на центральній вулиці Хмельницького належить до пам’яток архітектури і категорія складності такого об’єкта будівництва не може бути нижчою від IV, кажуть у відомстві.

Тому для будівельних робіт треба було отримати дозвіл.

"Таким чином, виконавці будівельних робіт на зазначеному об’єкті повністю знехтували чинне містобудівне законодавство, що призвело до трагічних наслідків", - сказано в повідомленні Держбудінспекції.

Будинок був відселений, але у ньому працювали будівельники, повідомляли у міській владі.

Раніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку звільнили п'ятьох людей і намагаються витягти шостого.