Держбудінспекція: роботи у київському будинку йшли без дозволу
Державна архітектурно-будівельна інспекція станом на 25 лютого не видавала дозволу чи інших документів, за якими можна було би вести будівельні роботи у київському будинку, де в четвер обвалилися перекриття.
Будинок на центральній вулиці Хмельницького належить до пам’яток архітектури і категорія складності такого об’єкта будівництва не може бути нижчою від IV, кажуть у відомстві.
Тому для будівельних робіт треба було отримати дозвіл.
"Таким чином, виконавці будівельних робіт на зазначеному об’єкті повністю знехтували чинне містобудівне законодавство, що призвело до трагічних наслідків", - сказано в повідомленні Держбудінспекції.
Будинок був відселений, але у ньому працювали будівельники, повідомляли у міській владі.
Раніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку звільнили п'ятьох людей і намагаються витягти шостого.