ГПУ: розслідування щодо Майдану не припиняється 1 березня

Попри те, що Державне бюро розслідувань ще не створили, Генпрокуратура запевняє, що 1 березня не припинить розслідування карних розправ щодо подій на Майдані.

Про це заявив прокурор Владислав Куценко.

За його словами, ГПУ продовжить досудове розслідування цієї та інших справ поки не запрацює Держбюро розслідувань.

Створення Державного бюро розслідувань було заплановане з 1 березня 2016 року й передбачало передачу йому усіх слідчих функцій, яких позбавлять Генеральну прокуратуру.