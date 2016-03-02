АТО: за добу загинули троє військових
- 2 березня 2016
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За минулу добу в АТО загинули троє українських військових, заявив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Ще 14 військових, за його словами, були поранені.
Раніше у Луганській військово-цивільній адміністрації повідомили, що в області підірвалася вантажівка з військовими, троє людей загинули.
Силовики твердять, що на Донбасі тривають обстріли.