АТО: за добу загинули троє військових

За минулу добу в АТО загинули троє українських військових, заявив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

Ще 14 військових, за його словами, були поранені.

Раніше у Луганській військово-цивільній адміністрації повідомили, що в області підірвалася вантажівка з військовими, троє людей загинули.

Силовики твердять, що на Донбасі тривають обстріли.