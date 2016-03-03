Туск: економічні мігранти даремно ризикують життям

Голова Європейської ради Дональд Туск застеріг нелегальних економічних мігрантів від приїзду в Європу під час нового етапу врегулювання міграційної кризи в ЄС.

На його думку, мігранти, які прибували в ЄС з економічних міркувань, дарма ризикували "життям та грошима".

Голова Європейської ради Дональд Туск відвідує Грецію і Туреччину, намагаючись знайти спільний підхід щодо міграційної кризи в Європі.

Пан Туск заявив, що зменшення кількості мігрантів, які їдуть із Туреччини на грецькі острови, є ключовим, щоб запобігти гуманітарній катастрофі.