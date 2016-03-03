Туск: економічні мігранти даремно ризикують життям
- 3 березня 2016
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Голова Європейської ради Дональд Туск застеріг нелегальних економічних мігрантів від приїзду в Європу під час нового етапу врегулювання міграційної кризи в ЄС.
На його думку, мігранти, які прибували в ЄС з економічних міркувань, дарма ризикували "життям та грошима".
Голова Європейської ради Дональд Туск відвідує Грецію і Туреччину, намагаючись знайти спільний підхід щодо міграційної кризи в Європі.
Пан Туск заявив, що зменшення кількості мігрантів, які їдуть із Туреччини на грецькі острови, є ключовим, щоб запобігти гуманітарній катастрофі.