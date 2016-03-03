Глави МЗС "нормандської четвірки" 3 березня зустрінуться у Парижі
- 3 березня 2016
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Керівники міністерств закордонних справ країн так званої "нормандської четвірки" у складі Франції, Німеччини, Росії та України поговорять щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
"Зранку 3 березня їду до Парижу на зустріч у нормандському форматі", - написав глава МЗС України Павло Клімкін.
Раніше глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про сподівання на прогрес у питанні виборів на Донбасі після цієї зустрічі.