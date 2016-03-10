Савченко припинила сухе голодування - адвокат

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Надія Савченко припинила сухе голодування, про це повідомив адвокат українки Микола Полозов та його колега Марк Фейгін, який сьогодні потрапив до неї у СІЗО Новочеркаська.

"Слава Богу Надя Савченко припинила сухе голодування, почала пити воду, але продовжує відмовлятись від їжі. На її рішення вплинуло прохання Петра Порошенка та всіх, хто її підтримував", - заявив Микола Полозов ВВС Україна.

Захист Савченко дуже позитивно сприйняв припинення сухого голодування, "адже це дає їй додатковий час".

Про стан Надії Савченко адвокат не зміг повідомити.

"Стан не дуже гарний. Точно сказати неможливо, адже українських лікарів до неї не допускають, а російських не пускає вона сама", - додав адвокат у розмові з ВВС Україна.

Сьогодні у СІЗО до неї пустили матір, сестру, адвоката та кількох депутатів Ради.

Надія Савченко оголосила сухе голодування 4 березня, коли на судовому засіданні їй не дали оголосити своє останнє слово.

9 березня Надія Савченко таки змогла оголосити останнє слово, проте заявила про намір продовжувати сухе голодування до винесення вироку, яке судді призначили на 21 березня.

Як заявила Надія Савченко, вона "повернеться в Україну живою чи мертвою".