Поліція підозрює, що Кіт Емерсон вчинив суїцид

Знаменитий музикант Кіт Емерсон, ймовірно, вчинив самогубство, повідомила ВВС поліція американського міста Санта-Моніка.

У поліції стверджують, що Кіт Емерсон вистрілив собі в голову, однак слідство ще не встановило, чи був цей постріл навмисним, чи випадковим.

Тіло музиканта виявили у п'ятницю зранку за місцевим часом в його будинку в Каліфорнії.

"Ми з жалем повідомляємо, що Кіт Емерсон помер минулої ночі у своєму будинку у Санта Моніці, Лос-Анджелес", - йшлося у повідомленні на сторінці гурту Emerson, Lake and Palmer у Facebook.

Кіта Емерсона знали як одного з кращих клавішників ери прогресивного року.