Саудівська Аравія готова до переговорів з Іраном за однієї умови - принц

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Провідний член королівської сім'ї Саудівської Аравії повідомив, що країна готова до прямих переговорів зі своїм регіональним суперником Іраном, за умови, що Тегеран продемонструє готовність вивести війська з Сирії.

В інтерв'ю ВВС принц Туркі ібн Фейсал Аль Сауд заявив, що обидві країни мають багато спільних інтересів, на які вони могли б спиратися.

Принц також привітав виведення Росією основної частини військ з Сирії і сказав, що з країни повинні піти всі іноземні війська.

Крім того, принц прокоментував військову кампанію своєї країни в Ємені. За його словами, вона триватиме, поки повстанці-хусити, яких підтримує Іран, не погодяться на переговори про мирне врегулювання.