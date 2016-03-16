Саудівська Аравія готова до переговорів з Іраном за однієї умови - принц

  • 16 березня 2016
принц Туркі ібн Фейсал Аль Сауд Копирайт изображения AP

Провідний член королівської сім'ї Саудівської Аравії повідомив, що країна готова до прямих переговорів зі своїм регіональним суперником Іраном, за умови, що Тегеран продемонструє готовність вивести війська з Сирії.

В інтерв'ю ВВС принц Туркі ібн Фейсал Аль Сауд заявив, що обидві країни мають багато спільних інтересів, на які вони могли б спиратися.

Принц також привітав виведення Росією основної частини військ з Сирії і сказав, що з країни повинні піти всі іноземні війська.

Крім того, принц прокоментував військову кампанію своєї країни в Ємені. За його словами, вона триватиме, поки повстанці-хусити, яких підтримує Іран, не погодяться на переговори про мирне врегулювання.