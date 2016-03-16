У КНДР студента зі США засудили до 15 років за крадіжку
- 16 березня 2016
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Верховний суд Північної Кореї засудив американського студента Отто Вормб'єра до 15 років каторги за злочини проти держави, повідомляють китайські ЗМІ.
21-річний студент зізнався у крадіжці політичного банера з готелю в Пхеньяні, де він перебував у складі туристичної групи.
Його арештували в січні, коли він намагався покинути Північну Корею.
За словами кореспондента ВВС Стівена Еванса у Південній Кореї, 15-річний термін ув'язнення - досить високий порівняно з тими строками, які отримували іноземці в минулому.