У КНДР студента зі США засудили до 15 років за крадіжку

Верховний суд Північної Кореї засудив американського студента Отто Вормб'єра до 15 років каторги за злочини проти держави, повідомляють китайські ЗМІ.

21-річний студент зізнався у крадіжці політичного банера з готелю в Пхеньяні, де він перебував у складі туристичної групи.

Його арештували в січні, коли він намагався покинути Північну Корею.

За словами кореспондента ВВС Стівена Еванса у Південній Кореї, 15-річний термін ув'язнення - досить високий порівняно з тими строками, які отримували іноземці в минулому.