У Новій Зеландії зловили кота, що цупив чоловічу білизну

Копирайт изображения Mark Taylor Image caption Бріджит і її здобич

У Новій Зеландії зловили "кицьку-грабіжницю", яка цупила чоловічі шкарпетки й білизну.

Як повідомляється, за два місяці чотирирічна Бріджит тонкійської породи поцупила 11 пар чоловічих трусів і понад 50 пар шкарпеток.

Її власниця Сара Нейтан, що мешкає у місті Гамільтон, задокументувала дивну одержимість своєї улюблениці й опублікувала фото у Facebook - запис набрав сотні вподобань і поширень.

"Тепер це вже смішно. Напевне, комусь не вистачає цих речей", - написала пані Нейтан.

Копирайт изображения Sarah Nathan Image caption Це фото набрало сотні вподобань і поширень у Facebook

Як розповіла жінка у коментарі ВВС, спершу вона просто знаходила "незнайомі речі" у пральній машині - як-от шкарпетки без пари.

"Вони не належали нікому з нас. А одного дня Бріджит зайшла до квартири із шкарпеткою в зубах", - розповіла пані Нейтан. Вона припускає, що жертвами "кицьки-грабіжниці" стали їхні сусіди, що мешкають у багатоквартирних будинках довкола.

"У Новій Зеландії не прийнято тримати котів у квартирах", - додала пані Нейтан.

"Бріджит не полює на птахів чи іншу дичину, тож це якось недоречно. Та й наші сусіди сприйняли це нормально, - пояснила власниця. - Але скоро ми переїжджаємо за місто, тож сподіваюся, у Бріджит більше не буде такої нагоди (цупити білизну. - Ред.)".