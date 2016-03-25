Харків: військові вибачилися за повістку загиблому майданівцю

Двоє посадовців харківського військового комісаріату, відповідальні за повістку загиблому майданівцю Євгену Котляру, будуть покарані.

Про це заявив в. о. військового комісара Харківської області Юрій Калгушкін, повідомляють місцеві ЗМІ.

За його словами, двом підполковникам оголошено про неповну службову відповідність, і одного з них - керівника мобілізаційного відділу - найближчим часом звільнять зі Збройних сил.

Пан Калгушкін також вибачився за інцидент і назвав його "серйозною помилкою".

Євген Котляр загинув 20 лютого 2014 року під час протестів на Євромайдані. Йому присвоєне звання Героя України.

Про те, що активісту надіслали запрошення до військового комісаріату, написав у Facebook батько загиблого Микола Котляр, повідомляють ЗМІ.

Згодом пан Котляр додав, що до нього приїхали з комісаріату з вибаченнями.