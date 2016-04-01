Абхазія ввела візи для країн, які її не визнали

Копирайт изображения AP Image caption Архівне фото 2008 року: Цхінвалі, Південна Осетія

Невизнана республіка Абхазія заявила про введення візового режиму для громадян іноземних держав, з якими не підписані угоди про взаємні безвізові поїздки. Про це повідомило "Міністерство закордонних справ Республіки Абхазія".

З 1 квітня до Абхазії без візи зможуть в'їжджати лише громадяни Росії, Нікарагуа, Тувалу, а також двох невизнаних країн - Придністровської Молдавської Республіки і Південної Осетії.

Також за "спрощеним" візовим режимом до Абхазії зможуть потрапити жителі так званих "ДНР" та "ЛНР". Їм треба мати "внутрішній паспорт громадянина України з пропискою на території "ДНР" чи "ЛНР" або документ, що засвідчує особу громадянина "ДНР" або "ЛНР", повідомляє "МЗС" Абхазії.

Громадянам Грузії також доведеться в'їжджати до невизнаної Абхазії за візами.

Після російсько-грузинського військового конфлікту, що стався у серпні 2008 року, Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.

ООН офіційно визнає ці території частиною Грузії.

Тбілісі продовжує наполягати на тому, що Росія окупувала її території. Москва стверджує, що допомагає двом невизнаним державам.