Поліція провела рейд у мега-борделі Берліна

Близько 900 поліцейських взяли участь в рейді у мега-борделі Берліна Artemis.

Під час перевірки, яку провели після кількох місяців розслідування, заарештували шістьох людей. Їх підозрюють у причетності до торгівлі людьми та порушенні податкового законодавства.

Зокрема, керівництво борделя звинувачують в ухиленні від сплати 17,5 млн євро до фонду соціального страхування.

Прокуратура вважає, що керівництво закладу змушувало персонал декларувати свою діяльність як індивідуальну. Таким чином бордель уникав зайвих виплат за працівників.

Проституцію в Німеччині легалізували в 2002 році, і зараз оборот цієї індустрії оцінюються приблизно в 16 млрд євро на рік.

У країні, крім звичайних, існують так звані мега-борделі на кшталт Artemis. Туди часто приїжджають туристи з сусідніх європейських країн, де діють суворіші закони щодо проституції.

У цих закладах часто працюють вихідці зі Східної Європи. За офіційними даними, в німецькій секс-індустрії зайняті близько 400 тис. людей - удвічі більше, ніж 20 років тому.