Чайка про "панамські документи": це спланована операція

Генпрокуратура Росії почала перевірку за "панамськими документами" і направила владі Панами запит у зв'язку з офшорним скандалом, повідомив генпрокурор Юрій Чайка.

За словами пана Чайки, перевірка перебуває на початковій стадії, її результати повідомлять керівництву країни і опублікують.

"Ми не сумніваємося, що маємо справу з ретельно спланованою операцією, в центрі якої - закордонна держава... Витік документів не міг бути без участі офіційних осіб. Ми перебуваємо в інформаційній війні", - сказав пан Чайка, виступаючи в Раді Федерації.

На початку квітня в розпорядженні найбільших світових ЗМІ з'явилися мільйони документів, в яких було вказано, що панамська компанія Mossack Fonseca в низці випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків.

Володимир Путін назвав публікацію цих паперів спробою розхитати ситуацію в країні.