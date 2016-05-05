ОБСЄ: парад техніки 9 травня у Донецьку буде порушенням мінських угод

Залучення важкої техніки до параду 9 травня у Донецьку і Луганську, що перебувають під контролем так званих ДНР і ЛНР, буде порушенням мінських домовленостей, заявляють у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

"Важке озброєння у центрі великого міста - це просто порушення мінських домовленостей", - заявив журналістам заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг.

Він зазначив, що представники ОБСЄ спостерігали уведення важкої техніки у центр Луганська у останні дні.

Пан Хуг пообіцяв, що представники повідомлятимуть, якщо цю техніку залучать до параду 9 травня.

"Ми не кажемо, що парад - це порушення, ми кажемо, що використання озброєнь - це порушення", - наголосив він.