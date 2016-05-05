В Україні стартувало ЗНО

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В Україні почалось зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО ) - перше проводять у четвер з української мови і літератури.

Тестування розпочалось об 11 годині.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, в межах основної сесії ЗНО 11 травня відбудеться тестування із математики, 13 травня - з історії України, 3- 9 червня - іноземні мови, 10 червня - біологія, 13 червня - фізика, 15 червня- географія, 17 червня - хімія.

Додаткова сесія ЗНО триватиме з 14 червня до 1 липня.

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Цього року складати ЗНО зареєструвались понад 267 тисяч людей, повідомляє УЦОЯО.

Три чверті із них - цьогорічні випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 18 % – випускники минулих років, 7 % – учні професійно-технічних, вищих навчальних закладів.

Найбільше учасників ЗНО зареєструвались в Дніпропетровській області та Києві, а також у Львівській, Харківській та Одеській областях.