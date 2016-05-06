Трамп зізнався у любові до латиноамериканців за тарілкою з тако

Республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп зізнався у своїй любові до латиноамериканців, поїдаючи тако - традиційну мексиканську страву. Фото із тарілкою з тако і текст із зізнанням з'явилися у Twitter пана Трампа напередодні - у день святкування національного мексиканського свята Сінко де Майо.

Раніше пан Трамп висловлювався не вельми схвально щодо мексиканців - багато хто вважав його слова образливими.

Зокрема, мільярдер звинуватив Мексику в надсиланні "злочинців" і "ґвалтівників" до США. Він також обіцяв збудувати стіну на кордоні між США та Мексикою, аби перешкодити потоку мігрантів.

У своєму ж новому твіті пан Трамп написав, що "любить латиноамериканців" і наймає на роботу багатьох з них.

Кандидатка від Демократичної партії Гіларі Клінтон негайно відповіла на ці слова свого республіканського суперника у Twitter, нагадавши йому, що він до цього обіцяв депортувати зі США усіх латиноамериканців.