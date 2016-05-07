На прикордонному перевалі в Альпах протестують проти зведення паркану

На перевалі Бреннера у Східних Альпах, де пролягає кордон між Італією і Австрією, збираються протестувальники проти будівництва паркану, який, за словами австрійської влади, має регулювати потік мігрантів.

Обидві країни входять до Шенгенської зони, яка передбачає вільне пересування через кордон. Втім, дві країни лежать на шляху багатьох мігрантів з Близького Сходу й Африки, які бажають потрапити у Північну Європу.

Як повідомляє італійське видання Corriere della Sera, протест організували анархісти з прикордонної італійської автономної області Трентіно - Альто-Адідже.

Італія і Німеччина категорично заперечують проти австрійського плану будівництва загородження.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, ти часом, заявив, що запровадження прикордонного контролю між Австрією та Італією стане "політичною катастрофою".