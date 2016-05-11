У Лондоні із офісу вигнали секретарку за відмову носити підбори

Працівницю ресепшена у лондонському офісі Ніколу Торп відправили додому без виплати зарплати за відмову взути туфлі на підборах.

За словами 27-річної пані Торп, вона прийшла на тимчасову роботу в офіс аудиторської компанії PriceWaterhouseCoopers.

Там їй повідомили, що вона повинна носити підбори висотою від двох до чотирьох дюймів (від 5 до 10 сантиметрів). Більше того, її попросили сходити в магазин і купити туфлі на підборах.

Пані Торп пояснила, що їй важко буде цілий день провести у взутті на підборах. Вона уточнила, чи вимагає компанія від чоловіків, які працюють на цій посаді, теж носити підбори.

За словами жінки, представник компанії у відповідь розсміявся. Після цього її попросили залишити офіс, не заплативши.

Вимоги до зовнішнього вигляду працівників компанії визначала компанія Portico, яка займається зовнішніми працівниками для PwC.

У інтерв'ю ВВС пані Торп заявила, що фірма так і не змогла їй пояснити, чому без підборів вона не могла б впоратися зі своїми обов'язками.

Після того як її вигнали з офісу, Торп опублікувала у Facebook пост, у якому поскаржилася на те, що трапилося. Її підтримали багато інших жінок, які зіткнулися з подібною ситуацією.

Проте відповідно до британського законодавства фірма має права затверджувати дрес-код, причому він може відрізнятися для чоловіків і жінок. Тепер пані Торп збирає підписи під петицією за зміну цього закону.

PwC повідомила ВВС, що веде переговори з Portico про зміну вимог до дрес-коду. У компанії Portico ВВС пояснили, що вони мають право встановлювати вимоги до взуття працівників.