Співачку Шинейд О'Коннор знайшли живою і неушкодженою в околицях Чикаго. Інших подробиць не повідомляють.

Пані О'Коннор поїхала на велосипедну прогулянку близько 6 ранку в неділю і не повернулася.

Незабаром в поліцію надійшов дзвінок про її зникнення. Чоловік, який дзвонив побоювався за її благополуччя.

Ірландську співачку знайшли за кілька годин після того, як поліція оголосила про початок її розшуків.

Шинейд О'Коннор 49 років. Світова популярність прийшла до неї в 1990-х після виконання пісні Прінса Nothing Compares 2 You.

На початку травні О'Коннор звинуватила американського коміка Арсеніо Голла в тому, що він нібито багато років постачав наркотики музикантові Принсу, який помер в кінці квітня.

Голл заперечує звинувачення і подав на співачку до суду.