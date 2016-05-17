Роскомнадзор заблокував вісім груп про суїцид у "ВКонтакте"

Роскомнагляд заблокував вісім груп у соціальній мережі "ВКонтакте", які "пропагували суїцид", повідомив голова відомства Олександр Жаров.

"У Роскомнагляд надійшла інформація про 11 приватних груп, які пропагують суїцид. Наразі вісім сторінок заблоковано, а три перебувають на аналізі в Росспоживнагляді", - заявив пан Жаров.

За його словами, адміністратори трьох груп, що не були заблоковані, видалили заборонену інформацію самостійно.

16 травня "Нова газета" опублікувала розслідування під назвою "Групи смерті", де розповідається, як мати однієї зі школярок, яка наклала на себе руки, поставила за мету дізнатися, хто і як надавав її дочці інформацію про способи суїциду.

Мати дівчинки дійшла висновку, що її донька вчинила самогубство, ймовірно, перебуваючи під сильним психологічним тиском в закритих групах у "ВКонтакте".

За даними Росспоживнагляду, близько третини із заборонених законодавством Росії описів способів самогубства в російськомовному секторі інтернету припадає на соцмережу "Вконтакте".