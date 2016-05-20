Клімкін очікує безвізового режиму з ЄС влітку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розраховує, що безвізовий режим з Євросоюзом запрацює влітку.

"Влітку ми всі дуже сподіваємося, що таке рішення має бути ухвалене. Тобто не варто говорити про відстрочку", - сказав міністр на міжнародній конференції у Києві, повідомляє агенція "Інтерфакс".

За його словами, Єврокомісія і Європарламент ще повинні виконати деякі процедури, але Україна зі свого боку вже виконала всі зобов'язання.

У квітні Європейська комісія офіційно звернулась до Європарламенту та Ради ЄС ізпропозицією скасувати візовий режим для громадян України, заявивши, що всі необхідні умови Київ виконав.