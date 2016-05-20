Cкасування віз для України не на часі - французький міністр

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Безвізовий режим для України не постане на порядку денному ЄС у найближчі тижні або місяці - заявив у Брюсселі французький міністр внутрішніх справ Бернар Казньов.

Заява прозвучала на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів юстиції і внутрішніх справ у п'ятницю, де обговорювали механізм екстреного гальмування безвізового режиму з Туреччиною в разі зловживань чи погіршення міграційного становища.

В межах угоди між Туреччиною і ЄС, досягнутої в березні, Європейський союз скасує візовий режим з Анкарою в обмін на зобов'язання турецької влади зупинити потік біженців.

Міністри юстиції і внутрішніх справ сказали на прес-конференції у Брюсселі, що будь-які подальші кроки в плані лібералізації візового режиму з ЄС повинні ухвалюватися лише після введення в дію механізму його екстреної зупинки.

"Це питання (надання безвізового режиму для України, Грузії та Косово) не може бути розглянуто в найближчі тижні і місяці, - сказав Бернар Казньов. - Франція цього не бажає".

Європейська комісія закликала країни ЄС скасувати візовий режим для України, Грузії і Косова, бо всі три країни виконали необхідні для цього вимоги. Однак французький міністр внутрішніх справ вважає, що в умовах нинішньої кризи з біженцями це питання не на часі.

Його підтримав німецький міністр Томас де Мезьєр.

"Гадаю, з нинішньою кризою притулку, найбільшою з часу Другої світової, це (лібералізація візового режиму для України, Грузії і Косова. - Ред.) не було б найрозумнішим кроком, - сказав бельгійський міністр Тео Франкен. - Існують критерії, і існує час. А час у політиці дуже важливий".