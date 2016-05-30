Бізнесмен Григоришин отримає українське громадянство

Відомий російський бізнесмен Костянтин Григоришин звернувся за отриманням українською громадянства, повідомила прес-служба державної міграційної служби.

"Громадянин РФ та Кіпру Костянтин Григоришин звернувся із заявою про набуття громадянства України у спрощеному порядку у зв’язку з тим, що народився на території України", - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що наявність будь-якого кримінального провадження стосовно людини у Російській Федерації не є підставою для відмови у прийнятті в громадянство за територіальним походженням.

Раніше повідомлялось про відкриття у РФ кримінальних справ щодо пана Григоришина за звинуваченням в ухилянні від сплати податків.

Костянтин Григоришин має в Україні бізнесові активи та вважається близьким до низки українських високопосадовців.